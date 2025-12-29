Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры выявили в Башкирии опасную улицу: местные власти слишком долго не решали проблему

В Башкирии на улице установили фонари только вмешательства прокуроров.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии после вмешательства прокуратуры в селе Байки (Караидельский район) организовали уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуроров, на улице Калинина населенного пункта полностью отсутствовало искусственное освещение, и потому был риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

Прокуратура внесла представление главе Байкинского сельсовета об устранении нарушений. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил организации освещения улиц».

— Благодаря вмешательству надзорного ведомства приняты меры к организации освещения, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.