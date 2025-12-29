Прокуроры выявили в Башкирии опасную улицу: местные власти слишком долго не решали проблему

В Башкирии после вмешательства прокуратуры в селе Байки (Караидельский район) организовали уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуроров, на улице Калинина населенного пункта полностью отсутствовало искусственное освещение, и потому был риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.
Прокуратура внесла представление главе Байкинского сельсовета об устранении нарушений. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил организации освещения улиц».
— Благодаря вмешательству надзорного ведомства приняты меры к организации освещения, — заявили в прокуратуре.
