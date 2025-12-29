Количество долгостроев в Гомельской области за пятилетку сократилось более чем в семь раз

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства, объектов-долгостроев в Гомельской области за текущую пятилетку сократилось более чем в семь раз. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Карпенкова на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметила Наталья Карпенкова, на начало 2021 года в регионе насчитывался 571 объект сверхнормативного незавершенного строительства, из которых 444 — долгострои.
«За прошедший период истекающей пятилетки общее количество таких объектов сократилось более чем в 7 раз и составило 79, включая 59 объектов-долгостроев», — рассказала руководитель комитета.
По ее информации, Добрушский, Ельский, Наровлянский и Хойникский райисполкомы полностью разобрались с незавершенкой. «До конца года 11 районов также планируют полностью избавиться от незавершенного строительства, включая объекты-долгострои», — добавила руководитель комитета.
В то же время в ряде районов оставят объекты-долгострои, обратила внимание она. «Это 53 объекта, которые не будут выполнены до конца текущего года, из которых 34 — объекты-долгострои», — сделала акцент Наталья Карпенкова.
Она рассказала о сферах и объектах, на которых нужно сконцентрировать внимание.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сделал акцент: по каждому объекту важно четко определить конкретные мероприятия и конкретные сроки, которые должны безоговорочно соблюдаться. -0-