Количество долгостроев в Гомельской области за пятилетку сократилось более чем в семь раз

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства, объектов-долгостроев в Гомельской области за текущую пятилетку сократилось более чем в семь раз. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Карпенкова на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.