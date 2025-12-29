Победителей смотра-конкурса по благоустройству наградили в Гродно

«Мы хотели, чтобы участие в благоустройстве нашего города приняли все. В Беларуси 2025-й — Год благоустройства, и это стимулирует людей к наведению порядка. Конкурс специально был разработан в семи разнообразных номинациях, чтобы в нем смогли принять участие все: и учреждения образования и здравоохранения, и промышленные предприятия, и обычные жители города. Наша главная задача состояла не просто в том, чтобы определить победителей, а в том, чтобы вместе сделать Гродно еще красивее», — рассказал председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель.