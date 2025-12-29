Победителей смотра-конкурса по благоустройству наградили в Гродно

29 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучших из 69 участников городского смотра-конкурса по благоустройству наградили в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Смотр-конкурс объединил 69 участников. Предприятия, учреждения и даже жители жилых домов состязались в семи номинациях. Самых хозяйственных определили среди поликлиник, больниц, детских садов, школ, владельцев административных зданий, объектов промышленности, назвали также самую красивую придомовую территорию.
«Мы хотели, чтобы участие в благоустройстве нашего города приняли все. В Беларуси 2025-й — Год благоустройства, и это стимулирует людей к наведению порядка. Конкурс специально был разработан в семи разнообразных номинациях, чтобы в нем смогли принять участие все: и учреждения образования и здравоохранения, и промышленные предприятия, и обычные жители города. Наша главная задача состояла не просто в том, чтобы определить победителей, а в том, чтобы вместе сделать Гродно еще красивее», — рассказал председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель.
Участники конкурса весь сезон озеленяли и наводили порядок на прилегающей к их зданиям территории, установили малые архитектурные формы, создали цветочные композиции. Не ускользнули от внимания жюри и новогодние украшения.
Как подчеркнул председатель горисполкома, присоединиться к участию в конкурсе может каждый. В будущем организаторы планируют расширить перечень номинаций, чтобы каждый житель Гродно мог внести свою лепту в красоту и привлекательность родного города.
Среди лучших — городская поликлиника № 4, городская клиническая больница скорой медицинской помощи, детский сад № 65, СШ № 38 им. Кирилла Туровского, «Гродноводоканал», ОАО «Молочный Мир» и ТС «Глухомань». Победителям вручили дипломы и денежное вознаграждение, которое будет вложено в дальнейшее благоустройство. -0-