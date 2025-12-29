Юрист Хаминский: Долина может саботировать решение о выселении несколько недель

Он объяснил, что Лурье сможет требовать от Долиной покинуть квартиру только тогда, когда она получит судебный акт. Если же певица вновь откажется съезжать, владелице жилья придется подавать заявление в суд, а затем — в службу судебных приставов: «Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдет немало времени. А с учетом предстоящих праздников, рассчитывать на быстрое получение юридически значимых документов тоже не стоит. Подытоживая, ~можно с уверенностью сказать, что в ближайшие две-три недели Долина вполне может оставаться в квартире и саботировать решение суда~».