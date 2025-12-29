Ричмонд
Режим повышенной готовности введут в Ростове на период праздников

С 30 декабря по 12 января в Ростове будет действовать режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на период праздников введут режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

— Принято решение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена с 17 часов 30 декабря 2025 года до 12 часов 12 января 2026 года, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Новые меры приняли в целях контроля за безопасностью в Новый год и Рождество Христово, а также для оперативного реагирования служб при ухудшении погоды.

Ранее ростовчан предупредили о возможном появлении гололедицы из-за минусовой температуры по ночам.

