Режим повышенной готовности введут в Ростове на период праздников

В Ростове-на-Дону на период праздников введут режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
— Принято решение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена с 17 часов 30 декабря 2025 года до 12 часов 12 января 2026 года, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Новые меры приняли в целях контроля за безопасностью в Новый год и Рождество Христово, а также для оперативного реагирования служб при ухудшении погоды.
Ранее ростовчан предупредили о возможном появлении гололедицы из-за минусовой температуры по ночам.
