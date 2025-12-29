Создана высокоэффективная комбинированная химиотерапия для лечения лейкоза

Как отмечают ученые, сейчас для лечения острого миелоидного лейкоза применяется комбинация из двух препаратов — венетоклакса и азацитидина. Изначально они активно блокируют размножение опухолевых клеток крови, однако со временем они приобретают мутации, которые делают раковые клетки неуязвимыми к действию этих веществ. В результате этого большинство носителей данной формы рака, 60−75% от общего числа больных, умирает в первые пять лет после постановки диагноза.