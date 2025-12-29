Мининформации расширен список запрещенных в Беларуси изданий книгами Сорокина и Берроуза

В Беларуси список печатной продукции, которая запрещена к распространению на территории республики, расширен еще на 52 позиции. Соответствующее решение, как сообщили в Министерстве информации, принято на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции.
В частности, определен ряд зарубежных авторов, некоторые книги которых запрещены для распространения в Беларуси. Речь идет о «Джанки», «Письма Яхе» Уильяма Берроуза, «Наследие», «День опричника», «Сахарный Кремль» Владимира Сорокина. Также в списке «Помутнение» Филиппа Дика, «Откуда берутся дети» Кэти Дейнс, «Счастливые родители» Летиции Бурже и Эммануэль Удар.
— Все эти издания способны нанести вред национальным интересам нашей страны, — подчеркнули Мининформа.
По состоянию на 29 декабря 2025 года всего в перечень внесены 225 книг: к примеру, в апреле запретили книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич, в августе под запрет попали книги Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези (тут про это), а также вот здесь рассказываем о прочих произведениях, попавших в перечень в начале октября.
Если распространитель печатной продукции будет реализовывать издания из этого списка, то в соответствии с законом «Об издательском деле» его свидетельство о государственной регистрации будет аннулировано.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, изменяющий деятельности ИП в республике.