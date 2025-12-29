Мининформации расширен список запрещенных в Беларуси изданий книгами Сорокина и Берроуза

По состоянию на 29 декабря 2025 года всего в перечень внесены 225 книг: к примеру, в апреле запретили книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич, в августе под запрет попали книги Книги Паланика, Мураками, Берджесса и темное фэнтези (тут про это), а также вот здесь рассказываем о прочих произведениях, попавших в перечень в начале октября.