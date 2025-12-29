Топ-менеджер «Самолет Плюс» Белоглазов: целеполагание ускоряет покупку квартиры

«Люди, которые задумываются о покупке квартиры, обычно сначала сами мониторят сайты объявлений, это может занимать много месяцев. Если покупатель действует сам, без агента, то обычно от момента “хочу квартиру” до покупки в 99% случаев проходит минимум год. Если с агентом — то в 99% случаев проходит не больше трех месяцев, — комментирует Арсений Белоглазов, директор по развитию и управлению франчайзинговой сети “Самолет Плюс” (входит в группу Плюс), — Ускорить подбор квартиры могут мультилистинговые системы (МЛС), доступные профессиональным риелторам. Наша МЛС, например, позволяет подбирать пары покупателей и продавцов с подходящими запросами и объектами».