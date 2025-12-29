Врач рассказала, как предотвратить похмелье после новогоднего застолья

Сливочное масло может стать неожиданным помощником в борьбе с последствиями новогодних застолий. Об этом нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала в беседе с Life.ru.
По ее словам, употребление сливочного масла перед застольем помогает организму легче перерабатывать алкоголь и снижает его негативное воздействие.
«Тема известных бутербродов с маслом давно популярна, и не зря: сливочное масло помогает лучше перерабатывать алкоголь и уменьшает его негативное воздействие на организм», — отметила она.
Врач рекомендовала использовать масло с жирностью 82,5%, а не стандартное 72%. «Такое масло считается более насыщенным и по своим свойствам ближе к натуральным, нерафинированным жирам», — уточнила специалист.
Бурлакова отметила, что сливочное масло в сочетании с оливковым маслом обеспечивает организм мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить нагрузку на печень при употреблении алкоголя.
Также полезным дополнением к праздничному столу станут соленья, такие как квашеная капуста и соленые огурцы без уксуса и маринада. Они помогают уменьшить проявления похмельного синдрома.
Врач посоветовала перед застольем съесть небольшое количество сливочного масла, чтобы замедлить всасывание алкоголя. Во время праздника поддерживать водный баланс, отдавая предпочтение обычной или негазированной минеральной воде. А после застолья восстановиться помогут легкая прогулка, отдых и травяные чаи с мятой.
Врач-диетолог Елена Устинова рассказала, что похмелье на новогодних праздниках усиливают качество алкоголя, индивидуальная переносимость и переедание. Низкое качество напитков с примесями и красителями вызывает более сильные симптомы на следующий день. Даже качественный алкоголь увеличивает нагрузку на печень при чрезмерном употреблении, что усиливает интоксикацию, передает «Царьград».