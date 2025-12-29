Врач рассказала, как предотвратить похмелье после новогоднего застолья

Врач-диетолог Елена Устинова рассказала, что похмелье на новогодних праздниках усиливают качество алкоголя, индивидуальная переносимость и переедание. Низкое качество напитков с примесями и красителями вызывает более сильные симптомы на следующий день. Даже качественный алкоголь увеличивает нагрузку на печень при чрезмерном употреблении, что усиливает интоксикацию, передает «Царьград».