Чем опасен прием просроченных лекарств: врач дал четкий ответ

В спорах о том, можно ли принимать лекарства с истекшим сроком годности, врач поставил однозначную точку. Даже однодневная просрочка делает препарат небезопасным, предупредил терапевт Иван Еременко. Об этом пишет NEWS.ru.
«Использование лекарственных препаратов после истечения срока годности даже на сутки или неделю однозначно не рекомендуется. Даты для приема определяет производитель на основании стабильности активного вещества, его химической структуры и биодоступности при условиях хранения», — пояснил врач.
По словам специалиста, после истечения срока годности препарат может терять эффективность, а в некоторых случаях — подвергаться химическим превращениям, способным вызвать токсические реакции. А также после указанной даты лекарство уже не гарантирует нужного лечебного эффекта.
Риск также зависит от формы препарата. Если у таблеток и капсул чаще всего просто снижается действие, то жидкие лекарства — капли, растворы, суспензии — могут стать опаснее. В них быстрее размножаются микроорганизмы, что повышает риск побочных реакций и инфекций.
