Чем опасен прием просроченных лекарств: врач дал четкий ответ

Риск также зависит от формы препарата. Если у таблеток и капсул чаще всего просто снижается действие, то жидкие лекарства — капли, растворы, суспензии — могут стать опаснее. В них быстрее размножаются микроорганизмы, что повышает риск побочных реакций и инфекций.