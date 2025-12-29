На границе Молдовы ожидаются огромные очереди: Что нужно знать тем, кто собирается провести праздники за пределами страны

Пограничная полиция готовит дополнительные меры для новогоднего трафика.
В связи с ожидаемым увеличением потока людей и транспортных средств по мере приближения новогодних праздников Пограничная полиция сообщает об усилении личного состава и открытии дополнительных полос движения в пунктах пропуска через государственную границу с целью предотвращения скоплений, передаёт IPN.
По данным ведомства, при необходимости будет применяться процедура «Реверс». Кроме того, осуществляется сотрудничество с коллегами из Румынии и Украины для мониторинга и управления транспортными потоками на границе.
Традиционно наиболее загруженными пунктами пропуска остаются «Леушены», «Скулены» и «Паланка». Для сокращения времени ожидания путешественникам рекомендуется выбирать менее загруженные КПП. В качестве альтернативы пункту «Леушены» можно использовать пункты «Леова-Бумбэта» и «Кагул-Оанча». Вместо пункта «Скулены» границу можно пересечь через «Костешты-Стынка» или «Липканы-Рэдэуць-Прут», а в качестве альтернативы пункту «Паланка» рекомендуется пункт «Тудора-Староказачье».
Пассажирам, которые планируют вылет из Международного аэропорта Кишинёва, советуют прибывать как минимум за три часа до рейса, чтобы иметь достаточно времени для прохождения всех формальностей.
Актуальную информацию о ситуации на КПП страны в режиме реального времени можно найти на официальных платформах Таможенной службы и Пограничной полиции. Для получения дополнительной информации граждане могут звонить на «зелёную линию» Пограничной полиции по номеру 022 259 717 или в Единый колл-центр Таможенной службы по номеру 022 788 888.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем запомнится уходящий год: ТОП-10 событий, которые потрясли Молдову — от роста тарифов и цен до сомнительных результатов выборов в парламент.
Рост тарифов на коммуналку, подорожание продуктов, выборы в парламент — что повлияло на жизнь республики (далее…).
Молдавские послы переходят на удаленку и будут работать из Кишинева: А у нас все руководство страны так работает — по разбитым дорогам в обезлюдевшие села не ездят, не видят нищету и разруху кругом.
Инициатива главы МИДа Михая Попшоя предполагает, что дипломаты будут работать из Кишинёва и курировать страны, где у Молдовы нет посольств — от Африки до Австралии (далее…).
Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году.
Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг, правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы» (далее…).