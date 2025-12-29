Газета.Ru выяснила, можно ли накрыть новогодний стол за 2990 рублей

Декабрь — месяц приятных хлопот, ярких огней и ожидания чуда. Мы мечтаем о тепле, уюте и волшебстве, которое обязательно должно заполнить каждый день до Нового года. И именно в это время в нас словно просыпается вторая личность — та, которая внезапно хочет успеть за всеми скидками, акциями и специальными предложениями. Ведь кажется, что именно сейчас нужно купить всего и побольше, ведь «раз в году точно можно».

Особенно это касается расходов на еду. Непременно хочется накрыть богатый стол, удивить гостей, купить побольше деликатесов, сладостей и экзотических продуктов. И вот мы уже выходим из магазина с пакетами, стоимость которых удивляет и пугает одновременно. Почему так происходит — и как встретить Новый год красиво, вкусно и в рамках бюджета — разбираемся вместе с редакцией «Газеты.Ru».