Январь в Башкирии будет не таким, как обычно: синоптики рассказали, какой будет погода

Средняя температура воздуха в Башкирии в январе ожидается около климатической нормы. Как сообщает Башгидрометцентр, норма для первого месяца года составляет −12,5°C.
При этом месяц будет богат на осадки. Прогнозируется, что месячное количество снега и других осадков превысит обычные значения, которые составляют от 24 до 45 мм в зависимости от территории.
Уже в первый день нового года, 1 января, жителей республики ждет снежная погода. Ночью и днем ожидается снег, местами небольшой. Ветер будет умеренным, южных направлений. Температура воздуха ночью составит −7,-12°, при прояснениях может опуститься до −17°, а днем прогнозируется от −3° до −8°.
