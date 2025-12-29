Январь в Башкирии будет не таким, как обычно: синоптики рассказали, какой будет погода

Уже в первый день нового года, 1 января, жителей республики ждет снежная погода. Ночью и днем ожидается снег, местами небольшой. Ветер будет умеренным, южных направлений. Температура воздуха ночью составит −7,-12°, при прояснениях может опуститься до −17°, а днем прогнозируется от −3° до −8°.