Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию

«Естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень чётко», — сказал на брифинге помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.
Он добавил, что США должны отнестись с пониманием отнестись к этому, ведь Россия не может поступить иначе.
Также, по его словам, Путин подчеркнул намерение России и дальше плотно работать с партнёрами из США по поиску путей достижения мира.