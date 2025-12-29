Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в праздники в Подмосковье

По его данным, 31 декабря в столице температура составит −10… −8 градусов ночью и −9… −7 днем. В Подмосковье столбики термометров опустятся до −13… −8. В ночь на 1 января похолодает до −15… −13 в Москве и −17… −12 в области, а во время боя курантов в столице будет около −12… −14 градусов. В первые дни января морозы сохранятся, небольшой снег и гололедица ожидаются на протяжении всех праздников. Потепление до нулевых значений возможно лишь к концу длинных выходных.