Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в праздники в Подмосковье

31 декабря в Москве температура составит −10…-8 градусов ночью и −9…-7 днем.

Источник: Аргументы и факты

Морозы до −19 градусов ожидаются в Московском регионе в новогоднюю ночь. Прогноз на предстоящие праздники представил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его данным, 31 декабря в столице температура составит −10… −8 градусов ночью и −9… −7 днем. В Подмосковье столбики термометров опустятся до −13… −8. В ночь на 1 января похолодает до −15… −13 в Москве и −17… −12 в области, а во время боя курантов в столице будет около −12… −14 градусов. В первые дни января морозы сохранятся, небольшой снег и гололедица ожидаются на протяжении всех праздников. Потепление до нулевых значений возможно лишь к концу длинных выходных.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «360» охарактеризовал ожидаемую новогоднюю погоду в Москве как аномально холодную, отметив, что температура будет на 7−8 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что сугробы в Москве продолжат увеличиваться.

Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
