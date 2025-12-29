Путин посмертно наградил орденом Мужества посла РФ в КНДР Мацегору

Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Он возглавлял российское дипломатическое представительство в КНДР с 2014 года. Ранее, в 2006—2011 годах, занимал должность советника-посланника посольства РФ в Пхеньяне. С 2011 года имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.