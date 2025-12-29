Ричмонд
Путин посмертно наградил орденом Мужества посла РФ в КНДР Мацегору

Дипломат Александр Мацегора посмертно награждён орденом Мужества.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры орденом Мужества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, а также за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

В феврале 2024 года Мацегору наградили орденом Александра Невского.

Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Он возглавлял российское дипломатическое представительство в КНДР с 2014 года. Ранее, в 2006—2011 годах, занимал должность советника-посланника посольства РФ в Пхеньяне. С 2011 года имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

17 декабря в Пхеньяне провели панихиду по дипломату. Богослужение состоялось в храме Святой Живоначальной Троицы.