Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт ЗАГСа в историческом особняке XIX века завершили в Ростове

Обновили объект культурного наследия: отдел ЗАГС вновь заработал в старинном особняке в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Отдел ЗАГС Пролетарского района в Ростове-на-Дону вновь распахнул двери после капитального ремонта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

В порядок привели главный фасад и кровлю Дома юриста Степаносьяна, это объект культурного наследия регионального значения, включенный в государственный реестр памятников истории и культуры.

Особняк возвели в конце XIX века. Сейчас это важная часть исторической застройки донской столицы.

— Каждый из нас ценит традиции и историю. Уверен, это обновление принесет новые, светлые страницы в жизни ростовчан. Памятники архитектуры — не только общее наследие, но и наша гордость, которую мы передадим будущим поколениям, — отметил Александр Скрябин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.