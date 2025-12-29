Капремонт ЗАГСа в историческом особняке XIX века завершили в Ростове

Отдел ЗАГС Пролетарского района в Ростове-на-Дону вновь распахнул двери после капитального ремонта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
В порядок привели главный фасад и кровлю Дома юриста Степаносьяна, это объект культурного наследия регионального значения, включенный в государственный реестр памятников истории и культуры.
Особняк возвели в конце XIX века. Сейчас это важная часть исторической застройки донской столицы.
— Каждый из нас ценит традиции и историю. Уверен, это обновление принесет новые, светлые страницы в жизни ростовчан. Памятники архитектуры — не только общее наследие, но и наша гордость, которую мы передадим будущим поколениям, — отметил Александр Скрябин.
