Секрета: включение неглюбской традиции ткачества в Список ЮНЕСКО отражает ценность наследия белорусского народа

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе 20-й сессии (Нью-Дели, Индия) 9 декабря 2025 года принял решение о включении элемента нематериального культурного наследия «Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области представляет собой уникальное явление белорусской народной культуры, сохранившее архаичные черты и сложную символику. Сформировавшаяся в XVII веке, эта традиция охватывает создание рушников, предметов одежды и интерьера с использованием самобытных техник ткачества и вышивки. С включением Неглюбской текстильной традиции списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывают семь белорусских элементов. -0-