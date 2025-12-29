Секрета: включение неглюбской традиции ткачества в Список ЮНЕСКО отражает ценность наследия белорусского народа

Бесценное достояние поколений. В Минске чествовали мастеров неглюбского ткачества.
С приветственными словами к участникам мероприятия обратились заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета от имени председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова и министра культуры Республики Беларусь Руслана Чернецкого.
Игорь Секрета отметил, что включение неглюбской традиции ткачества в Список ЮНЕСКО представляет собой мировую оценку исключительной ценности живого наследия белорусского народа. Только через уважение к суверенному культурному выбору каждой нации можно сохранить бесценное достояние прошлого для будущих поколений, дав тем самым возможность нашим потомкам, как мечтал Максим Богданович, «шанаваць роднае, а шануючы роднае, шанаваць і ўсеагульнае, чалавечае».
Заместитель внешнеполитического ведомства поздравил хранителей неглюбской традиции с включением этого элемента в список ЮНЕСКО, подчеркнув, что нематериальная культура Беларуси — это душа белорусского народа, его генетическая память и основа государственного суверенитета. Сохраняя живые традиции, белорусы сохраняют свою уникальность, наследие и создают основу для будущего развития.
В ходе мероприятия состоялось вручение сертификатов о включении элемента в Список ЮНЕСКО директору Гомельского областного центра народного творчества Наталье Сафранович и мастеру Неглюбского центра ткачества Людмиле Ковалевой.
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе 20-й сессии (Нью-Дели, Индия) 9 декабря 2025 года принял решение о включении элемента нематериального культурного наследия «Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области представляет собой уникальное явление белорусской народной культуры, сохранившее архаичные черты и сложную символику. Сформировавшаяся в XVII веке, эта традиция охватывает создание рушников, предметов одежды и интерьера с использованием самобытных техник ткачества и вышивки. С включением Неглюбской текстильной традиции списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывают семь белорусских элементов. -0-
Фото Николая Петрова.