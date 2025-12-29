Как выбрать алкоголь к оливье и селедке под шубой: ответ сомелье

Скоро Новый год, а вместе с ним и традиционные салаты на праздничном столе. Оливье и селедка под шубой остаются любимцами россиян. Сомелье Андрей Зотов объяснил, что при выборе игристого к новогоднему столу он рекомендовал отдать предпочтение розовым игристым винам. Об этом пишет телеканал 360.ru.