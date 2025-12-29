Как выбрать алкоголь к оливье и селедке под шубой: ответ сомелье

Скоро Новый год, а вместе с ним и традиционные салаты на праздничном столе. Оливье и селедка под шубой остаются любимцами россиян. Сомелье Андрей Зотов объяснил, что при выборе игристого к новогоднему столу он рекомендовал отдать предпочтение розовым игристым винам. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Если же рассматривать каждый салат по отдельности, для оливье можно выбрать не розовый, а белый брют. Игристый брют, например, сделан преимущественно из винограда сорта шардоне. Довольно классический вариант. Он будет хорошо сочетаться с предложенным оливье», — пояснил сомелье.
Главное — учитывать кислотность вина, которая помогает ему сочетаться с разными блюдами. При выборе горячих блюд ориентируются на сочетание соуса и мяса: белое мясо с красным соусом — к красному вину, красное мясо с белым соусом — к белому. Игристые вина в этом плане более универсальны.
Кроме вкуса, важно соблюдать водный баланс. Зотов посоветовал чередовать алкоголь с водой, чтобы утром 1 января не чувствовать себя плохо. Вода снижает концентрацию вредных продуктов распада алкоголя.
Ранее россиян предупредили, что употребление алкоголя на морозе может привести к переохлаждению. Эксперты объясняли, что спиртное расширяет сосуды и усиливает потерю тепла организмом.