Россиянин Склокин в 12 лет обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Склокин в 12 лет держал победу над действующим чемпионом мира по классическим шахматам из Индии Гукешем Доммараджу в третьем туре проходящего в Дохе чемпионата мира по блицу.

Склокин в этой партии использовал белые фигуры. Соревнование завершилось на 80-м ходу в пользу российского спортсмена. На старте турнира Склокин одержал три победы подряд, что позволяет ему входить в группу лидеров соревнования наравне с Магнусом Карлсеном.

Ранее сам Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту Максиму Иванникову в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник». Партия третьего раунда подошла к концу на 33-м ходу, норвежец играл черными фигурами.

Юные таланты периодически удивляют широкую общественность своими успехами. Так, девятилетний россиянин Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, получившим балл международного мастера.

Кроме того, в декабре 2023 года Шогджиев также победил представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что российская школьница Анна Шухман оказалась победительницей чемпионата мира среди юниоров U20 в черногорском Петроваце.