Врач Федоров рассказал, как избежать тяжести в желудке в новогоднюю ночь

По его словам, основу стола должны составлять нарезки из свежих овощей и простые салаты с легкими заправками. Также полезны квашеная капуста или малосольные огурцы, которые снижают нагрузку на пищеварение. В качестве напитков врач советует морсы с минимальным количеством сахара или воду, а на десерт — фрукты, ягоды, натуральную пастилу или орехи. Главный принцип — умеренность и сбалансированность порций.