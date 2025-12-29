Врач Федоров рассказал, как избежать тяжести в желудке в новогоднюю ночь

Сделать новогодний стол вкусным и полезным, избежав тяжести в желудке, помогут свежие овощи и ферментированные продукты. Основные рекомендации по праздничному меню дал заведующий гастроэнтерологическим отделением ГКБ им. В. М. Буянова Илья Федоров в интервью «Российской газете».
По его словам, основу стола должны составлять нарезки из свежих овощей и простые салаты с легкими заправками. Также полезны квашеная капуста или малосольные огурцы, которые снижают нагрузку на пищеварение. В качестве напитков врач советует морсы с минимальным количеством сахара или воду, а на десерт — фрукты, ягоды, натуральную пастилу или орехи. Главный принцип — умеренность и сбалансированность порций.
