Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок акций рухнул после попытки Украины атаковать резиденцию Путина

Индекс Московской биржи к 18:22 по московскому времени в понедельник, 29 декабря, достиг своего минимального значения, зафиксировав снижение на 1,15 процента, что соответствует уровню 2747,76 пункта. К 18:28 темпы падения замедлились, и индекс потерял 1,01 процента, торгуясь на отметке 2751,66 пункта, передает РБК.

Индекс Московской биржи к 18:22 по московскому времени в понедельник, 29 декабря, достиг своего минимального значения, зафиксировав снижение на 1,15 процента, что соответствует уровню 2747,76 пункта. К 18:28 темпы падения замедлились, и индекс потерял 1,01 процента, торгуясь на отметке 2751,66 пункта, передает РБК.

Это произошло после того, как глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина. Дипломат подчеркнул, что объекты и время ответного удара России уже определены.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Главы государств конструктивно обсудили ситуацию вокруг конфликта Москвы и Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше