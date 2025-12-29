Рынок акций рухнул после попытки Украины атаковать резиденцию Путина

Индекс Московской биржи к 18:22 по московскому времени в понедельник, 29 декабря, достиг своего минимального значения, зафиксировав снижение на 1,15 процента, что соответствует уровню 2747,76 пункта. К 18:28 темпы падения замедлились, и индекс потерял 1,01 процента, торгуясь на отметке 2751,66 пункта, передает РБК.
Это произошло после того, как глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина. Дипломат подчеркнул, что объекты и время ответного удара России уже определены.
Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Главы государств конструктивно обсудили ситуацию вокруг конфликта Москвы и Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.