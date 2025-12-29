Психолог Хорс: телефонные мошенники всегда начинают разговор с вопроса

Кандидат психологических наук Михаил Хорс назвал несколько признаков, по которым можно распознать телефонного мошенника.
«По интонациям мошенники бывают разные: кто-то говорит грубо, кто-то ласково, кто-то — с командными нотками в голосе. Но суть одна: они всегда что-то просят или требуют», — сказал Хорс.
Кроме того, одна из известных техник мошенников — постоянно задавать вопросы.
«Психика человека устроена так, что тот, кто спрашивает, — главный (как учитель в школе или родитель). Поэтому, если человек начинает разговор с вопроса, это уже первый “звоночек”. Обычно они так и делают: звонят и спрашивают с утвердительно-вопросительной интонацией: “Сергей Петрович?”. С такими, мне кажется, надо сразу прекращать разговор», — отметил Хорс.
Психолог также порекомендовал не отвечать на подозрительные незнакомые номера, если есть такая возможность.
Ранее Хорс посоветовал гражданам в ходе телефонного разговора с незнакомыми людьми отвечать как можно проще, не употреблять сложных фраз и длинных предложений.
Напомним, в МВД сообщили, что в новогодние праздники мошенники активно используют эмоциональный фон и спешку людей, что приводит к росту киберпреступлений.