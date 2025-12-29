За сбыт наркотиков два жителя Новополоцка приговорены к длительным срокам

Согласно материалам дела 46-летний новополочанин на одной из онлайн-площадок создал теневой магазин, который специализировался на реализации наркотических средств и психотропных веществ. Наркотик приобретался оптовыми партиями на территории соседнего государства. Создатель наркомаркета также привлек к работе своего 36-летнего знакомого, который помогал ему сбывать запрещенные вещества. За период незаконной деятельности по продаже наркотиков новополочане совершили свыше 440 сделок и получили преступный доход в сумме почти Br520 тыс.