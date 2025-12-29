За сбыт наркотиков два жителя Новополоцка приговорены к длительным срокам

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Новополоцка поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, одному из них — незаконное их перемещение через государственную границу Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Витебской области.
Согласно материалам дела 46-летний новополочанин на одной из онлайн-площадок создал теневой магазин, который специализировался на реализации наркотических средств и психотропных веществ. Наркотик приобретался оптовыми партиями на территории соседнего государства. Создатель наркомаркета также привлек к работе своего 36-летнего знакомого, который помогал ему сбывать запрещенные вещества. За период незаконной деятельности по продаже наркотиков новополочане совершили свыше 440 сделок и получили преступный доход в сумме почти Br520 тыс.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в конце мая 2025 года мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства одного из них, где также было обнаружено и изъято 8 кг запрещенных субстанций, предназначенных для последующего сбыта.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Новополоцка постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст. 328 и ч.2 ст.328−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь создателю наркошопа назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 базовых величин (Br12,6 тыс.), второму фигуранту по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 100 базовых величин (Br4,2 тыс.).
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.