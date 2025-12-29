Лукашенко подписал закон о бюджете Беларуси на 2026 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2026 год». Об этом вечером в понедельник, 29 декабря 2025 года, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что бюджет на 2026 год утвержден по доходам в сумме 54,4 миллиарда белорусских рублей. расходы — 58,7 миллиарда. По сравнению с 2025 годом рост доходов составит 12,4%, расходная часть увеличилась на 10,4%.
Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме Br4,3 млрд. — менее 1,5% ВВП.
Бюджет Беларуси на 2026 год сохранить свою социальную направленность. В числе приоритетных остаются такие отрасли как здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт.
Помимо этого, бюджетным документом запланировано увеличение объемов финансирования науки, агропромышленного комплекса.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко подписал новый закон о деятельности ИП в Беларуси (читать далее вот тут).