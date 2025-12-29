Forbes назвал самых молодых миллиардеров

Американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха, будучи школьными друзьями, в 2023 году основали Mercor. После того как в октябре 2025 года их компанию оценили частные инвесторы, все трое вошли в число самых молодых в мире миллиардеров, самостоятельно создавших свой капитал.