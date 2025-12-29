Forbes назвал самых молодых миллиардеров

Самыми молодыми миллиардерами в мире стали три друга из США, придумавшие стартап Mercor по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил журнал Forbes.
Американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха, будучи школьными друзьями, в 2023 году основали Mercor. После того как в октябре 2025 года их компанию оценили частные инвесторы, все трое вошли в число самых молодых в мире миллиардеров, самостоятельно создавших свой капитал.
По оценкам Forbes, совокупное состояние молодых людей достигает 2,2 миллиарда долларов США. Для сравнения, в 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes был Марк Цукерберг, которому на тот момент исполнилось 23 года.
Журнал Time в свою очередь назвал создателей систем искусственного интеллекта людьми года. Этого звания удостоились Марк Цукерберг, Илон Маск и Сэм Альтман. Журналисты также добавили, что Илон Маск построил дата-центры в рекордно короткие сроки.
