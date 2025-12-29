Малышева назвала простые средства для быстрого избавления от прыщей

Ранее стало известно, что Суд по интеллектуальным правам оставил без движения иск блогера Алены Ковальчук к Елене Малышевой о прекращении действия товарного знака «Сбрось лишнее». В определении суда указано, что к заявлению не были приложены документы, подтверждающие место жительства истца. Иск был зарегистрирован 17 декабря, а сам товарный знак действует с 2013 года и продлён до 2031 года.