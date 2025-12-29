Ричмонд
Малышева назвала простые средства для быстрого избавления от прыщей

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, какие аптечные средства помогают быстро снять воспаление при появлении прыщей.

Источник: Аргументы и факты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала о простых средствах, которые помогают быстро избавиться от прыщей. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Малышевой, при внезапном появлении воспаления на коже можно использовать гидрогелевые патчи. «Они вытягивают из кожи гной и ускоряют заживление», — пояснила врач.

Также Малышева сообщила, что эффективным средством является аптечный крем, содержащий гормональный компонент, антибиотик и противогрибковый препарат. По её словам, такое сочетание позволяет снять воспаление в течение 10−15 минут и уничтожить микробы, вызывающие прыщи. Врач уточнила, что подобные средства можно приобрести в аптеке.

Ранее стало известно, что Суд по интеллектуальным правам оставил без движения иск блогера Алены Ковальчук к Елене Малышевой о прекращении действия товарного знака «Сбрось лишнее». В определении суда указано, что к заявлению не были приложены документы, подтверждающие место жительства истца. Иск был зарегистрирован 17 декабря, а сам товарный знак действует с 2013 года и продлён до 2031 года.