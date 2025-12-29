Основной вектор — на привлечение инвестиций. В Могилевской области определили приоритеты соцэкономразвития на год

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилевском областном исполнительном комитете прошло заседание, посвященное социально-экономическому развитию региона и проекту бюджета Могилевской области на 2026 год, передает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказала заместитель председателя облисполкома Елена Прудникова-Кирпиченок, основной вектор экономической политики региона остается направленным на привлечение инвестиций. По ее словам, в 2026 году региону предстоит обеспечить прирост инвестиций на 2,9% в темпах и привлечь Br5,5 млрд в номинальном выражении. «Это величина вполне реалистичная, — подчеркнула она. — Инструменты все есть для активизации инвестиционной деятельности».
По словам Елены Прудниковой-Кирпиченок, ключевыми источниками прироста инвестиций станут коммерческое кредитование и собственные средства предприятий. Уже сейчас акцент смещается с бюджетного финансирования на частную инициативу.
Особое внимание будет уделено туризму — не только как социальной, но и как бизнес-сфере. Расширение гостиничного фонда и реконструкция санаторно-оздоровительных учреждений станут локомотивами строительной активности. Для поддержки таких проектов запущен льготный финансовый инструмент «туристический потенциал», доступный как государственным, так и частным инвесторам при условии финансовой устойчивости проекта.
Дополнительный ресурс — кредитование импортозамещающих проектов с высокой степенью локализации и глубокой переработкой сырья. В их число также входят инновационные инициативы в области робототехники и биотехнологий.
Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, выступая на заседании, обозначил главную цель на 2026 год — обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. «Труд и стремление к развитию — это то, что поможет нам достичь поставленных задач, — отметил он. — Главное — активное вовлечение ресурсов и усилий для выполнения этих целей».
Он подчеркнул, что рост инвестиций и производительности труда напрямую влияет на динамику заработной платы. В 2026 году ожидается рост номинальной среднемесячной зарплаты. Этот показатель, наряду с объемом инвестиций, станет ключевым критерием оценки эффективности работы председателей горрайисполкомов.
«Председателям горрайисполкомов уже сейчас необходимо думать о том, как задействовать все ресурсы для достижения поставленных задач, обеспечить ценовую стабильность и освоить новые перспективные рынки», — добавил Анатолий Исаченко.
По словам заместителя председателя, бюджет области останется социально ориентированным, но сфокусируется на финансировании учреждений бюджетной сферы. При этом все объекты, заложенные в 2025 году, будут завершены в соответствии с графиком при поддержке государства, чьи обязательства сохраняются.
Ряд строек будет реализован и юридическими лицами по секции «Стройка», куда включены все строительно-монтажные работы, запланированные регионом на следующий год. -0-