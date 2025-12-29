Основной вектор — на привлечение инвестиций. В Могилевской области определили приоритеты соцэкономразвития на год

Как рассказала заместитель председателя облисполкома Елена Прудникова-Кирпиченок, основной вектор экономической политики региона остается направленным на привлечение инвестиций. По ее словам, в 2026 году региону предстоит обеспечить прирост инвестиций на 2,9% в темпах и привлечь Br5,5 млрд в номинальном выражении. «Это величина вполне реалистичная, — подчеркнула она. — Инструменты все есть для активизации инвестиционной деятельности».