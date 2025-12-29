Эксперт Прокофьев посоветовал не покупать новогоднюю елку слишком рано

Эксперт Илья Прокофьев посоветовал приобретать дерево за 3−5 дней до праздника. По его словам, сосна дольше держит иголки, а пихта почти не осыпается, но стоит дороже. При выборе нужно проверить упругость хвои, отсутствие осыпающихся иголок и свежесть среза. После покупки дерево следует несколько часов подержать в прохладе, обновить срез и поставить в подставку с водой, избегая размещения рядом с отопительными приборами.