Эксперт Прокофьев посоветовал не покупать новогоднюю елку слишком рано

Чтобы живая новогодняя ель простояла дольше, покупать её следует как можно позже, а вместо классической ели лучше выбрать сосну или пихту. Основные рекомендации по выбору и уходу дали эксперты в интервью «Российской газете».
Эксперт Илья Прокофьев посоветовал приобретать дерево за 3−5 дней до праздника. По его словам, сосна дольше держит иголки, а пихта почти не осыпается, но стоит дороже. При выборе нужно проверить упругость хвои, отсутствие осыпающихся иголок и свежесть среза. После покупки дерево следует несколько часов подержать в прохладе, обновить срез и поставить в подставку с водой, избегая размещения рядом с отопительными приборами.
Эксперт по личному бренду Лариса Потемкина отметила, что пихта Нордмана может простоять более месяца, но её цена в Москве и Петербурге достигает 4−8 тысяч рублей. Обычная ель стоит около 1,5 тысячи рублей.
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рекомендовала не держать живую елку в доме дольше 7−10 дней и отказаться от неё при аллергии или астме. В качестве альтернативы Потемкина предложила искусственную елку из ПВХ, стоимость которой начинается от 3 тысяч рублей.
