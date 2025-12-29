«Я не верю»: Лебедев назвал ложью развод Джигана и Самойловой

— Я не верю, что они разведутся. Считаю, что это шоу-бизнес высочайшего уровня. Это в их окружении все придумали — скинули всей команде информацию, что это так, что Оксана и Джиган не ходят вместе на одни тусовки, что она ходит отдельно со своими охранниками. Это все ложь. У них любовь, дети и все на свете, они счастливы. Оксана — красотка. У них отличная семья. Джиган — очень талантливый чувак и очень неглупый, — высказался Лебедев в предновогоднем выпуске шоу «Осторожно: Собчак».