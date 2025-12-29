Ричмонд
«Я не верю»: Лебедев назвал ложью развод Джигана и Самойловой

Одна из самых громких тем российского шоу-бизнеса в последнее время — развод рэпера Дениса Устименко (Джигана) и блогера Оксаны Самойловой. Однако многие скептически относятся к этой новости. Например, блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что все это не больше, чем маркетинговый ход.

— Я не верю, что они разведутся. Считаю, что это шоу-бизнес высочайшего уровня. Это в их окружении все придумали — скинули всей команде информацию, что это так, что Оксана и Джиган не ходят вместе на одни тусовки, что она ходит отдельно со своими охранниками. Это все ложь. У них любовь, дети и все на свете, они счастливы. Оксана — красотка. У них отличная семья. Джиган — очень талантливый чувак и очень неглупый, — высказался Лебедев в предновогоднем выпуске шоу «Осторожно: Собчак».

В заключение дизайнер заявил, что у каждого из них наверняка есть свои недостатки, но он считает, что Джиган и Самойлова «друг другу подходят».

6 октября Оксана Самойлова подала заявление на развод с артистом и оплатила государственную пошлину. Позднее столичный суд подтвердил, что получил иск о расторжении брака к российскому рэперу.

Самойлова рассказала, что каждый вечер плачет в подушку из-за расставания с супругом. По ее словам, в момент развода вся общественность видит «лучшую версию Джигана», поскольку рэпер пытается наладить отношения и добиться от супруги прощения.

