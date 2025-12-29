Депутат Колесник: за атакой ВСУ на госрезиденцию стоят союзники из Европы

«Переговоры в любом случае будут продолжаться. Может, динамика не такая будет хорошая, как уже была, практически с хорошим настроем. Но они, Украина и ее союзники, показали свое истинное лицо, что они мира не хотят. Для простых украинцев мир — это жизнь, а для “95-го квартала”, который управляет страной, — это смерть. Обычные люди их не волнуют, они считают их просто расходным материалом, что, конечно, абсолютная подлость», — добавил парламентарий.