Депутат Колесник: за атакой ВСУ на госрезиденцию стоят союзники из Европы

Какими будут последствия атаки беспилотников ВСУ на госрезиденцию, рассказал депутат Андрей Колесник.

Источник: Аргументы и факты

Киев в ночь на 29 декабря предпринял попытку атаки БПЛА госрезиденции российского лидера в Новгородской области. Как это повлияет на ход переговоров, aif.ru рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

«Тут не обошлось без партнеров из Евросоюза, союзников Украины, которые подзуживают и не дали в свое время закончить конфликт в марте 22-го. Я думаю, у них была основная задача — сорвать переговорный процесс, который еще шаткими мазками, но уже как-то все-таки начинает складываться. Я думаю, переговорные позиции будут еще пересмотрены. И Лавров об этом говорил. Потому что никто не будет терпеть такие провокации», — отметил он.

Колесник подчеркнул, что переговоры будут продолжаться.

«Переговоры в любом случае будут продолжаться. Может, динамика не такая будет хорошая, как уже была, практически с хорошим настроем. Но они, Украина и ее союзники, показали свое истинное лицо, что они мира не хотят. Для простых украинцев мир — это жизнь, а для “95-го квартала”, который управляет страной, — это смерть. Обычные люди их не волнуют, они считают их просто расходным материалом, что, конечно, абсолютная подлость», — добавил парламентарий.

Ранее Колесник сказал, каким будет ответ на атаку беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Нижегородской области.

