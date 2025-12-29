Киев в ночь на 29 декабря предпринял попытку атаки БПЛА госрезиденции российского лидера в Новгородской области. Как это повлияет на ход переговоров, aif.ru рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
«Тут не обошлось без партнеров из Евросоюза, союзников Украины, которые подзуживают и не дали в свое время закончить конфликт в марте 22-го. Я думаю, у них была основная задача — сорвать переговорный процесс, который еще шаткими мазками, но уже как-то все-таки начинает складываться. Я думаю, переговорные позиции будут еще пересмотрены. И Лавров об этом говорил. Потому что никто не будет терпеть такие провокации», — отметил он.
Колесник подчеркнул, что переговоры будут продолжаться.
«Переговоры в любом случае будут продолжаться. Может, динамика не такая будет хорошая, как уже была, практически с хорошим настроем. Но они, Украина и ее союзники, показали свое истинное лицо, что они мира не хотят. Для простых украинцев мир — это жизнь, а для “95-го квартала”, который управляет страной, — это смерть. Обычные люди их не волнуют, они считают их просто расходным материалом, что, конечно, абсолютная подлость», — добавил парламентарий.
