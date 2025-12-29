Ричмонд
Лукашенко подписал закон о повышенных налогах на доходы и недвижимость

Лукашенко подписал закон о налогах с повышающими коэффициентами на доходы и недвижимость.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси подписал закон «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений». Об этом вечером в понедельник, 29 декабря 2025 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Отмечается, что данным нормативно-правовым документом не предусматривается кардинальных изменений, а его необходимость вызвана спецификой точечной донастройки системы налогообложения в целях повышения справедливости налогообложения.

Для подавляющего большинства граждан и организаций налоговая нагрузка в реальном выражении остается прежней: подоходный налог в 13% сохраняется для более чем 98% работающих белорусов.

Повышенные ставки (25%) подоходного налога, введенные уже в 2025 году, и 30% применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25% увеличен с 220 тысяч белорусских рублей до 350 тысяч в год.

«Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса», — информирует названный выше источник.

Помимо сказанного, в основном на уровень инфляции индексируются ставки акцизов и ряда иных налогов.

Ране мы писали о том, что утвержден бюджет Беларуси на 2026 год (здесь все самое важное про это).