Врач развеял мифы о чудодейственных «шипучках» от похмелья

Он предупредил, что при похмелье стоит осторожно использовать лекарства. По его словам, обезболивающие на основе парацетамола после алкоголя увеличивают нагрузку на печень. При выраженном учащенном сердцебиении, резких перепадах давления, сильной тревоге, тошноте или нарушениях сознания следует сразу обратиться за медицинской помощью.