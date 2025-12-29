Врач развеял мифы о чудодейственных «шипучках» от похмелья

После новогодних праздников многие сталкиваются с неприятными последствиями употребления алкоголя. Таблетки «от похмелья» кажутся быстрым решением, но на самом деле их эффект ограничен, заявил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Об этом пишет aif.ru.
«Так называемые препараты “от похмелья” не ускоряют выведение этанола, а лишь маскируют симптомы», — пояснил медик.
Он предупредил, что при похмелье стоит осторожно использовать лекарства. По его словам, обезболивающие на основе парацетамола после алкоголя увеличивают нагрузку на печень. При выраженном учащенном сердцебиении, резких перепадах давления, сильной тревоге, тошноте или нарушениях сознания следует сразу обратиться за медицинской помощью.
Ранее терапевт Любовь Дулова объясняла, что при похмелье могут помочь солевые растворы, которые обычно применяют при пищевых инфекциях, а также коктейль из томатного сока и сырого яйца и соляной рассол.