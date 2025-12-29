Виктор Логинов высказался о разводе с молодой женой после обвинений в насилии

Актер Виктор Логинов назвал свою жену Марию Гуськову «психически нездоровой» после того, как та подала на развод после его измен. Она ранее рассказала, что молчала о рукоприкладстве со стороны супруга.
— Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно, — передает слова артиста портал StarHit.
Гуськова призналась, что увидела в телефоне Логинова переписку с молодой любовницей, что, по ее словам, стало «последней каплей». Она отметила, что даже после этого пыталась наладить отношения с мужем. Однако позже Гуськова узнала, что в это же время актер планировал привести девушку в их общий дом.
До этого российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о разводе с супругой Полиной Селедцовой. Пара впервые заключила брак в 2015 году, но через три года рассталась. Позже они возобновили отношения и вновь поженились в октябре 2022 года.
Ранее блогерша Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом и оплатила государственную пошлину. Позднее столичный суд подтвердил, что получил иск о расторжении брака к артисту.