Виктор Логинов высказался о разводе с молодой женой после обвинений в насилии

Гуськова призналась, что увидела в телефоне Логинова переписку с молодой любовницей, что, по ее словам, стало «последней каплей». Она отметила, что даже после этого пыталась наладить отношения с мужем. Однако позже Гуськова узнала, что в это же время актер планировал привести девушку в их общий дом.