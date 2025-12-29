Три основателя ИИ-стартапа стали самыми молодыми миллиардерами в мире

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых людей мира до 40 лет, которые самостоятельно заработали свое состояние.
Согласно рейтингу, 22-летние бизнесмены Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурья Мидха стали самыми молодыми миллиардерами в мире.
В 2023 году предприниматели основали стартап Mercor. Он специализируется на подборе персонала с использованием искусственного интеллекта. Состояние бизнесменов оценивается в 2,2 миллиарда долларов.
«Число миллиардеров в возрасте 39 лет и младше, которые заработали состояния самостоятельно, резко возросло на фоне бума искусственного интеллекта, сравнявшись с абcолютным рекордом 2021 года», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 700 миллиардов долларов.