Федерация шахмат РФ опровергла связь со складом, где разместили вещи Долиной

В Федерации шахмат заявили, что склад, на который якобы отвезли вещи Долиной, не имеет отношения к организации.

Источник: Комсомольская правда

Федерация шахмат России опровергла информацию о якобы связи со складом, на который были перевезены вещи народной артистки РФ Ларисы Долиной после выселения из квартиры в Хамовниках. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Ранее в СМИ появились сообщения, что партия вещей Долиной якобы была перевезена на склад во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат.

«Хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», — заявили представители организации.

В Федерации шахмат РФ подчеркнули, что не располагают складом во дворе здания, а также не принимают участия в хранении чьего-либо имущества.

Напомним, что 25 декабря Московский городской суд принял решение выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, приобретенной у актрисы Полиной Лурье. По решению Верховного суда РФ она была признана собственницей недвижимости и потребовала выселения певицы из элитного жилья.