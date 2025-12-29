Генпрокуратура Российской Федерации признала деятельность университета The George Washington University* нежелательной. Об этом сообщает пресс-служба ГП.
«Университет использует свои ресурсы для финансирования иноагентов, антироссийских выступлений, дискредитирующих нашу страну в привязке к проведению СВО», — говорится в публикации.
На базе компании был создан аналитический центр для финансирования иноагентов и дискредитации РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность B4Ukraine*. Надзорное ведомство отмечает, что B4Ukraine контролирует экспорт российской нефти и газа, ужесточая санкции и ограничивая мировой доступ.
*— организация, признанная на территории РФ нежелательной.