В РФ признали нежелательной деятельность The George Washington University*

Компания The George Washington University* занималась финансированием иноагентов.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура Российской Федерации признала деятельность университета The George Washington University* нежелательной. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

«Университет использует свои ресурсы для финансирования иноагентов, антироссийских выступлений, дискредитирующих нашу страну в привязке к проведению СВО», — говорится в публикации.

На базе компании был создан аналитический центр для финансирования иноагентов и дискредитации РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность B4Ukraine*. Надзорное ведомство отмечает, что B4Ukraine контролирует экспорт российской нефти и газа, ужесточая санкции и ограничивая мировой доступ.

*— организация, признанная на территории РФ нежелательной.