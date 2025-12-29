Ричмонд
Директор музея «Ростовский кремль» будет руководить Тульским музеем оружия

Директором Тульского государственного музея оружия назначен Никита Аникин.

Источник: Аргументы и факты

Никита Аникин, ранее возглавлявший музей-заповедник «Ростовский кремль» в Ярославской области, назначен директором Тульского государственного музея оружия. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Никита Владимирович — кандидат исторических наук, имеет 15-летний опыт работы в российских музеях и входит в межмузейную группу Министерства культуры России по комплектованию экспонатов, связанных с вооружённой агрессией Украины против Донбасса и проведением специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Нового руководителя коллективу представила Наталия Чечель, заместитель директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России. В своём первом выступлении Аникин поблагодарил главу Минкульта Ольгу Любимову за доверие.

Предыдущая директор музея Надежда Калугина, руководившая им с 2011 года, скончалась 22 декабря на 74-м году жизни. Её похоронили 24 декабря на Аллее почётных граждан в Туле.

