Ростовские медучреждения с 31 декабря переведут на усиленный режим работы

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях Ростовской области в усиленном режиме будут работать кабинеты неотложной помощи. Задействуют дежурных врачей, сообщают донские власти.
Экстренную и неотложную помощь продолжат оказывать круглосуточно в штатном режиме. Также круглосуточную работу планируют в стационарных подразделениях и роддомах. Кроме того, прием будут вести в травмпунктах.
В Ростове-на-Дону взрослых пациентов будут принимать травмпункты в БСМП (Бодрая, 88/35), горбольнице № 4 (Богатяновский Спуск, 27), горбольнице № 20 (Коммунистический, 39), поликлинике № 1 (Сержантова, 3) и в горбольнице № 1 имении Семашко (ЦГБ: Ворошиловский, 105).
Детские травмпункты:
— горбольница № 4: ежедневно с 9 до 20 часов, для ребят из Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов;
— горбольница № 20: с 9 до 20 часов, для детей из Советского, Железнодорожного, Октябрьского и Ворошиловского районов, с 20 до 9 часов помощь будут оказывать маленьким пациентам из всех районов города.
Ежедневно с 9 до 17 часов должна работать горячая линия министерства здравоохранения Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.