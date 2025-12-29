«Наши дети» — дети всей страны. Как Банк развития дарит юным белорусам поддержку круглый год

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе акции «Наши дети» заместитель председателя правления Банка развития Константин Панкевич поздравил с Рождеством и Новым годом воспитанников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Об этом БЕЛТА сообщили в Банке развития.
«Самое важное в Новом году — это не только огни на елке, но и тепло человеческих сердец. Акция “Наши дети” для коллектива Банка развития — возможность протянуть руку помощи, подарить радость и стать немного ближе к тем, кто ждет поддержки. Всего в рамках акции в этом году Банк развития подарил праздник более чем 1,2 тыс. воспитанников социальных учреждений. За этими цифрами — детские улыбки, моменты счастья и уверенности в том, что они важны», — сказал Константин Панкевич.
Внимание Банка развития Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов уделяется не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года. К примеру, в июне учреждению направлена безвозмездная помощь для приобретения специализированного аппарата активно-пассивной механотерапии. Он жизненно важен для реабилитации детей, так как помогает поддерживать мобильность суставов и предотвращает развитие контрактур у детей с нарушениями опорно-двигательной системы, даря им шанс на более активную и полноценную жизнь.
В Могилевской области начальник филиала банка Владимир Янковский поздравил воспитанников детского дома в Бобруйске, Глусского детского социального пансионата «Весново» и учащихся Белыничской специальной школы-интерната. На средства банка в 2025 году в детском доме в Бобруйске отремонтированы душевой блок и санузел, в Глусском пансионате закуплено необходимое для реабилитации оборудование, а в Белыничской школе-интернате приобретены мебель и компьютерная техника.
В Гродненской области начальник филиала Елена Стальбовская посетила Василишковский детский социальный пансионат «Васильки» и специальную школу-интернат в Новогрудке. В течение года для комфортного пребывания детей Банком развития выделялись средства на ремонт кровли и закупку бытового оборудования для социальных учреждений.
Брестская область также окунулась в атмосферу чудес с Банком развития. Начальник филиала Дмитрий Гринчак совместно с коллегами поздравил воспитанников Дивинского детского дома и Пинской специализированной школы-интерната, где для ребят также были подготовлены праздничные наборы. Ранее при поддержке Банка развития в Дивине закуплено оборудование для прачечной, а в Пинском социальном учреждении произведен ремонт актового зала.
Детей центрального региона поздравил начальник минского филиала Евгений Губейко, который посетил Ждановичскую специальную школу-интернат и Червенский детский социальный пансионат «Игуменский». Помимо новогодних подарков Банк развития в течение года направлял средства социальным учреждениям для приобретения мини-трактора и замены окон.
Начальник витебского филиала Банка развития Сергей Лапехо побывал в Сенненском детском доме. Руководитель филиала стал для ребят не просто гостем, а настоящим героем праздника, который создавал с ними атмосферу сказки и веселья. В этом году при поддержке банка в детском доме произведен ремонт учебного корпуса.
Добрые инициативы охватили и Гомельскую область. Начальник филиала Андрей Климов посетил Улуковскую специальную школу-интернат и Василевичскую специальную школу-интернат для детей с нарушением зрения, чтобы лично поздравить воспитанников, вручить им подарки и создать ощущение настоящего новогоднего чуда и искренней заботы. Кроме того, в течение года Банк развития способствовал комфортному и безопасному проживанию детей: в учреждениях произведен ремонт кровли и помещений, а также благоустроена территория.
Акция «Наши дети» — это вклад в будущее страны и счастливое детство, а также уверенность в том, что каждый ребенок, независимо от обстоятельств, окружен заботой и поддержкой, отметили в банке. -0-