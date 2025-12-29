«Наши дети» — дети всей страны. Как Банк развития дарит юным белорусам поддержку круглый год

«Самое важное в Новом году — это не только огни на елке, но и тепло человеческих сердец. Акция “Наши дети” для коллектива Банка развития — возможность протянуть руку помощи, подарить радость и стать немного ближе к тем, кто ждет поддержки. Всего в рамках акции в этом году Банк развития подарил праздник более чем 1,2 тыс. воспитанников социальных учреждений. За этими цифрами — детские улыбки, моменты счастья и уверенности в том, что они важны», — сказал Константин Панкевич.