Что изменится в жизни волгоградцев с 1 января 2026 года

В следующем году в Волгоградской области, как и в других регионах России, вступят в силу масштабные изменения, которые затронут многие сферы жизни.

Так, основная ставка НДС будет повышена с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары) сохранится. Кроме этого, начнется постепенное снижение порога доходов для применения УСН и патента.

Для граждан с низкими доходами в 2026 году введут новую налоговую выплату. Семьи с детьми смогут возвращать 7 из 13% уплаченного за предыдущий год НДФЛ.

Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых воспитывают 2 и более детей. Еще одно условие — среднедушевой доход должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

Также в 2026 году упростят правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации. Теперь для заселения в отели разрешат использовать дополнительные документы, например, водительское удостоверение.