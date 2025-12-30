Что изменится в жизни волгоградцев с 1 января 2026 года

Так, основная ставка НДС будет повышена с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары) сохранится. Кроме этого, начнется постепенное снижение порога доходов для применения УСН и патента.
Для граждан с низкими доходами в 2026 году введут новую налоговую выплату. Семьи с детьми смогут возвращать 7 из 13% уплаченного за предыдущий год НДФЛ.
Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых воспитывают 2 и более детей. Еще одно условие — среднедушевой доход должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимумов.
Также в 2026 году упростят правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации. Теперь для заселения в отели разрешат использовать дополнительные документы, например, водительское удостоверение.