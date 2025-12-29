Ричмонд
Текслер поздравил самую титулованную команду Челябинской области с 70-летием

Губернатор Алексей Текслер поздравил самую титулованную Челябинскую команду — хоккейный клуб «Металлург» — с 70-летним юбилеем. Это произошло прямо во время матча с «Трактором» в Магнитогорске, который завершился победой магнитогорцев в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«От всей души хочу поздравить болельщиков, ветеранов, действующий состав хоккейного клуба “Металлург” с юбилеем — 70-летием. “Металлург” — самая титулованная команда Челябинской области, лидер нашего отечественного хоккея. Команда, которая воспитала большое количество звезд мирового хоккея», — отметил Алексей Текслер.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу магнитогорцев. Шайбы в ворота «Трактора» забросили Рыков, Гросс, Коршков и Дронов.

Текслер поздравил болельщиков, руководство и ветеранов клуба.

Ранее в Магнитогорске был прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина, хоккеиста Василия Кошечкина. В честь легендарного вратаря прошла торжественная церемония.