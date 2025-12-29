Текслер поздравил самую титулованную команду Челябинской области с 70-летием

Губернатор Алексей Текслер поздравил самую титулованную Челябинскую команду — хоккейный клуб «Металлург» — с 70-летним юбилеем. Это произошло прямо во время матча с «Трактором» в Магнитогорске, который завершился победой магнитогорцев в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.