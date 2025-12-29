МВД: экс-депутат из Финляндии и его жена получили в России статус беженцев

Туртиайнен основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступал за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления последней в НАТО. Он и его семья подверглись преследованиям со стороны финских властей. «Экс-депутат отметил, что он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО. После этого жизнь его семьи стала очень трудной», — добавила Волк.