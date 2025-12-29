Ричмонд
МВД: экс-депутат из Финляндии и его жена получили в России статус беженцев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Политик из Финляндии Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен получили статус беженцев в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«К моим коллегам из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве обратились Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен с ходатайством о признании беженцами на территории Российской Федерации», — сказала она.

Туртиайнен основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступал за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления последней в НАТО. Он и его семья подверглись преследованиям со стороны финских властей. «Экс-депутат отметил, что он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО. После этого жизнь его семьи стала очень трудной», — добавила Волк.

Удостоверения беженцев семье Туртиайнен выдал начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по г. Москве Алексей Журин.

