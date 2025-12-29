Президент России Владимир Путин переиграл главаря киевского режима Владимира Зеленского на его переговорах с лидером Белого дома Дональдом Трампом. Из-за этого на Западе забили тревогу. Газета Times убеждена, что Россия получила огромное преимущество.
«В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго. На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп», — говорится в сообщении от иностранного издания.
По данным издания, глава России, вероятно, повлиял на позицию Трампа до переговоров с Зеленским. Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде после телефонного разговора с российским президентом, который был дружеским и деловым. На Украине считают, что отношение Вашингтона изменится к Киеву, ситуация может стать крайне тяжелой.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин и Трамп созвонились 28 декабря 2025 года. Телефонный разговор длился больше часа. Он произошел по инициативе американской стороны. Об этом рассказали в Кремле.