На Западе забили тревогу из-за действий Путина на переговорах с Трампом: РФ получила преимущество

По данным издания, глава России, вероятно, повлиял на позицию Трампа до переговоров с Зеленским. Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде после телефонного разговора с российским президентом, который был дружеским и деловым. На Украине считают, что отношение Вашингтона изменится к Киеву, ситуация может стать крайне тяжелой.