Салехардского Деда Мороза поразили новогодние желания современных детей

Дед Мороз уверен, что каждое желание исполнится в 2026 году.
Салехардский (ЯНАО) Дед Мороз назвал самые необычные новогодние желания местных детей, которые он услышал во время встреч с горожанами на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в декабре 2025 года. В числе прочих просьб ребята загадывали и нематериальные желания. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Салехарда.
«Каждый декабрь я слышу сотни пожеланий. И каждый раз удивляюсь, как меняются детские мечты. В этом году меня особенно тронули два желания: маленький мальчик попросил сделать так, чтобы Новый год длился дольше, чтобы родители чаще улыбались. Не игрушка, не телефон, а просто чуть больше тепла. В другом же желании девочка попросила, чтобы все ее близкие были здоровы. Такие желания — самые редкие и самые важные. Я храню их в памяти», — сообщил зимний волшебник.
Дед Мороз добавил, что на такие просьбы он реагирует особенно внимательно и называет их примером настоящего новогоднего чуда. В пресс-службе уточнили, что встречи с Дедом Морозом у «Геолога» продолжатся. Горожан приглашают приходить на площадь и делиться своими пожеланиями.
Отмечается, что текст о желаниях детей для городских сетей подготовила выпускница салехардского лицея, а сейчас студентка факультета журналистики СПбГУ Дарья Бетехтинина. Ее собственное новогоднее желание — «написать пост для администрации города Салехарда» — поступило в пресс-службу и было реализовано, подчеркнули в ведомстве.