Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Салехардского Деда Мороза поразили новогодние желания современных детей

Салехардский (ЯНАО) Дед Мороз назвал самые необычные новогодние желания местных детей, которые он услышал во время встреч с горожанами на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в декабре 2025 года. В числе прочих просьб ребята загадывали и нематериальные желания. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Салехарда.

Дед Мороз уверен, что каждое желание исполнится в 2026 году.

Салехардский (ЯНАО) Дед Мороз назвал самые необычные новогодние желания местных детей, которые он услышал во время встреч с горожанами на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» в декабре 2025 года. В числе прочих просьб ребята загадывали и нематериальные желания. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Салехарда.

«Каждый декабрь я слышу сотни пожеланий. И каждый раз удивляюсь, как меняются детские мечты. В этом году меня особенно тронули два желания: маленький мальчик попросил сделать так, чтобы Новый год длился дольше, чтобы родители чаще улыбались. Не игрушка, не телефон, а просто чуть больше тепла. В другом же желании девочка попросила, чтобы все ее близкие были здоровы. Такие желания — самые редкие и самые важные. Я храню их в памяти», — сообщил зимний волшебник.

Дед Мороз добавил, что на такие просьбы он реагирует особенно внимательно и называет их примером настоящего новогоднего чуда. В пресс-службе уточнили, что встречи с Дедом Морозом у «Геолога» продолжатся. Горожан приглашают приходить на площадь и делиться своими пожеланиями.

Отмечается, что текст о желаниях детей для городских сетей подготовила выпускница салехардского лицея, а сейчас студентка факультета журналистики СПбГУ Дарья Бетехтинина. Ее собственное новогоднее желание — «написать пост для администрации города Салехарда» — поступило в пресс-службу и было реализовано, подчеркнули в ведомстве.