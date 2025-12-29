Салехардского Деда Мороза поразили новогодние желания современных детей

«Каждый декабрь я слышу сотни пожеланий. И каждый раз удивляюсь, как меняются детские мечты. В этом году меня особенно тронули два желания: маленький мальчик попросил сделать так, чтобы Новый год длился дольше, чтобы родители чаще улыбались. Не игрушка, не телефон, а просто чуть больше тепла. В другом же желании девочка попросила, чтобы все ее близкие были здоровы. Такие желания — самые редкие и самые важные. Я храню их в памяти», — сообщил зимний волшебник.