Военкор Симонов: «Вагнер» с уважением отнесся к телу наемника ВСУ из США

Бойцы частной военной компании «Вагнер» проявили особое уважение к телу ликвидированного наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США Николаса Дуэйна Меймера, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский военкор Александр Симонов.
Таким образом военный корреспондент отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, который назвал участие американцев в боевых действиях на Украине позором. Симонов отметил, что вагнеровцы отнеслись к наемнику с большим уважением, чем его собственное государство.
— Тело этого морпеха мы положили в специально сделанный под него гроб (он был очень большой мужик), обернули американским флагом и с такими почестями отправили бортом на его американскую родину, — говорится в публикации.
Он подчеркнул, что Меймер заслужил такое отношение бойцов «Вагнера» благодаря своему достойному поведению в бою. Военкор также выразил удивление по поводу отношения президента США к гражданам своей страны, участвующим в конфликте на Украине.
29 ноября Трамп выразил сожаление по поводу того, что американские наемники едут умирать на Украину, потому что она является для них чужой страной. По его словам, среди погибших наемников были и известные люди, но он не стал приводить конкретные примеры.