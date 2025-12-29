До 45% Константиновки взяли под контроль российские военные. Об этом сообщил в докладе президенту Владимиру Путину командующий группировкой «Южная» Сергей Медведев.
Он отметил, что ВС РФ взяли под контроль территорию завода «Стройстекло». Российские подразделения ведут бои за металлургический завод и зачищают северо-восточные окраины населенного пункта.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, с каким противников сталкиваются российские военные в Константиновке.
«Пытаясь удержать Константиновку, Сырский перебросил туда подразделения, созданные из женщин-штурмовиков и уголовников, которые больше нигде не нашли своего применения. Сейчас там остаются порядка четырех таких батальонов. Также в Константиновке есть наемники из иностранных государств», — поделился он.
Иванников объяснил, что освобождение Константиновки станет важным шагом к полному освобождению Донбасса.
«С освобождением российскими войсками этого населенного пункта открывается прямая дорога на Дружковку и последующее полное освобождение Донбасса. В ВСУ это отлично понимают и поэтому Сырский продолжает бессмысленные попытки замедлить продвижение российских вооруженных сил, бросая штурмовиков ВСУ в местные штурмы и обрекая их на гибель. Сейчас жизнь боевиков ВСУ ровным счетом ничего не стоит. Над Украиной сгущается мрак дипломатических переговоров, Зеленский поручил Сырскому как можно дольше удерживать те позиции на Донбассе, которые остались у ВСУ», — отметил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что ВСУ потеряет контроль над Константиновкой уже в ближайшее время.