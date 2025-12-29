«С освобождением российскими войсками этого населенного пункта открывается прямая дорога на Дружковку и последующее полное освобождение Донбасса. В ВСУ это отлично понимают и поэтому Сырский продолжает бессмысленные попытки замедлить продвижение российских вооруженных сил, бросая штурмовиков ВСУ в местные штурмы и обрекая их на гибель. Сейчас жизнь боевиков ВСУ ровным счетом ничего не стоит. Над Украиной сгущается мрак дипломатических переговоров, Зеленский поручил Сырскому как можно дольше удерживать те позиции на Донбассе, которые остались у ВСУ», — отметил военный эксперт.