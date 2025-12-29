День Х: покинет ли Долина квартиру Лурье до Нового года

Москва стала свидетелем драматичного финала многомесячной судебной тяжбы за пятикомнатную квартиру в престижном районе Хамовники.
Певица Лариса Долина, проигравшая в суде, наконец начала вывозить вещи. Однако процесс освобождения жилья грозит растянуться на новогодние праздники, что уже спровоцировало новый виток конфликта с законной хозяйкой Полиной Лурье.
Переезд стартовал с опозданием и растянется на дни.
Только 29 декабря, спустя четыре дня после решения Мосгорсуда о принудительном выселении, к дому подъехали несколько грузовых «газелей».
По данным источников, вывоз имущества артистки — процесс масштабный.
Только одежда заняла половину первой машины, а ценный синтезатор за миллион рублей планируют аккуратно разбирать и выносить на последних этапах. Это означает, что переезд может занять несколько дней.
Требование освободить квартиру до 30 декабря было проигнорировано.
Несмотря на то что судебное решение вступило в силу немедленно и для добровольного исполнения отводилось 5 дней, Долина отказалась выполнить прямую просьбу Полины Лурье освободить помещение до 30 декабря.
Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, подтвердила, что певица намерена съехать не раньше 5 января.
«Мы не следим за ее выселением, мы юридически действуем. Нас никто не извещал. Мы отправили уведомление, чтобы квартиру освободили 30 декабря. Ответа нет!» — заявила Свириденко в комментарии aif.ru.
Адвокат Лурье резко отреагировала на затягивание процесса.
Юрист новой хозяйки квартиры дала жесткую оценку происходящему. Она подчеркнула, что, если Долина не освободит квартиру даже после 5 января, «будет возбуждено исполнительное производство» в соответствии с решением суда.
Ранее Свириденко также иронично отозвалась о новой песне Долиной «Последнее прощай», выпущенной после судебного вердикта: «Отличный голос, отличная песня! Лариса Александровна пока не выселяется!».
Эксперты считают, что ситуация искусственно накалена.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с aif.ru отметил, что затягивание с выселением накалило обстановку.
«Она решила опозориться до конца, поскольку уже все решения вступили в законную силу», — сказал эксперт.
При этом он выразил уверенность, что Лурье не станет применять силовые меры без официального исполнительного листа, и похвалил покупательницу за попытку решить вопрос мирно.
Что грозит Долине за отказ выехать в срок?
Юрист Александр Хаминский пояснил aif.ru правовые последствия. По его словам, судебный акт должен исполняться сразу после его получения. Однако впереди новогодние каникулы, что играет на руку затягиванию.
«Технически, с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит 2−3 дня… По срокам уже наступит Новый год», — отметил эксперт.
Это означает, что приставы, скорее всего, не успеют возбудить производство до конца выходных, даже если Лурье оперативно получит исполнительный лист.
История долгого судебного противостояния.
Напомним, Долина продала квартиру летом 2024 года за 112 млн рублей, но вскоре заявила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.
Первые три инстанции встали на ее сторону, оставив мать двоих детей Полину Лурье без жилья и денег.
Перелом наступил 16 декабря, когда Верховный суд РФ отменил все предыдущие решения и вернул право на недвижимость Лурье. А 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину и выписать ее родственников.