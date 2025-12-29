Ричмонд
Учитель литературы получила высокую награду от курганского правительства

Учительница русского языка и литературы школы № 1 города Щучье получила высокую награду от правительства Курганской области за умение превратить учебу в увлекательный процесс и увидеть таланты в детях. Постановление о поощрении за подписью губернатора Вадима Шумкова опубликовано на портале правовой информации.

За умение развить способности у детей курганской учительнице присвоили почетное звание.

«Правительство Курганской области постановляет: за заслуги в осуществлении педагогической деятельности, направленной на выявление и развитие способностей обучающихся, их научного и творческого потенциала, в создании и применении инновационных образовательных программ, в научно-методическом обеспечении образовательного процесса наградить званием “заслуженный работник образования Курганской области” Лагойду Ольгу Александровну, учителя русского языка и литературы. Преподает в МКОУ “Средняя общеобразовательная школа № 1” города Щучье», — говорится в документе.

Ранее в Кургане вручили госнаграды двум работникам завода. Торжественная церемония прошла в большом зале правительства Курганской области. Они были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Благодарности президента РФ.