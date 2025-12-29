Учитель литературы получила высокую награду от курганского правительства

«Правительство Курганской области постановляет: за заслуги в осуществлении педагогической деятельности, направленной на выявление и развитие способностей обучающихся, их научного и творческого потенциала, в создании и применении инновационных образовательных программ, в научно-методическом обеспечении образовательного процесса наградить званием “заслуженный работник образования Курганской области” Лагойду Ольгу Александровну, учителя русского языка и литературы. Преподает в МКОУ “Средняя общеобразовательная школа № 1” города Щучье», — говорится в документе.