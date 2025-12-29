Ричмонд
В РФ каждый год с 6 по 12 апреля будет проводиться Неделя космоса

Глава государства подписал указ о ежегодном проведении в России Недели космоса.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля.

В 2026 году мероприятия будут приурочены к 65-летию исторического полёта Юрия Гагарина.

Для организации событий будет создан организационный комитет, который возглавит первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров.

Неделя космоса-2026 станет серией мероприятий, направленных на популяризацию космонавтики и достижений отечественной ракетно-космической отрасли и повышение её престижа.

Ранее стало известно, что в Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б».

